CINÉMAM – EN CORPS – NUIT DE LA LECTURE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 19 janvier 2024 18:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Grande danseuse classique, Elise a 26 ans lorsqu’elle se blesse pendant un spectacle, bouleversant ainsi sa vie. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres, elle va découvrir une nouvelle façon de danser et une nouvelle façon de vivre. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-01-19 18:30:00 fin : 2024-01-19 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A great classical dancer, Elise was 26 when she was injured during a performance, turning her life upside down. Between Paris and Brittany, as she meets new people, she discovers a new way of dancing and a new way of living. Admission free, subject to availability.

Elise, una gran bailarina clásica, tenía 26 años cuando se lesionó durante una actuación, poniendo su vida patas arriba. Viajando entre París y Bretaña y conociendo a gente nueva, descubre una nueva forma de bailar y una nueva forma de vivir. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Die große klassische Tänzerin Elise ist 26 Jahre alt, als sie sich während einer Aufführung verletzt und damit ihr Leben auf den Kopf stellt. Zwischen Paris und der Bretagne entdeckt sie durch verschiedene Begegnungen eine neue Art des Tanzes und eine neue Art des Lebens. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

