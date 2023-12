JEUX INFORMATIQUES – ATELIER MINECRAFT CONSTRUCTION 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Comptant de nombreux mods et datapack, venez construire la base de vos rêves sur un serveur privé. Places limitées, inscription conseillée. Dès 10 ans – Salle de formation.

2024-01-17 16:15:00 fin : 2024-01-17 17:30:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Featuring numerous mods and datapacks, come and build the base of your dreams on a private server. Places limited, registration recommended. From age 10 – Training room

Con un montón de mods y datapacks, ven y construye la base de tus sueños en un servidor privado. Las plazas son limitadas, se recomienda inscribirse. A partir de 10 años – Sala de formación

Mit zahlreichen Mods und Datapacks können Sie auf einem privaten Server die Basis Ihrer Träume errichten. Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen. Ab 10 Jahren – Schulungsraum

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE