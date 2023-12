CINÉMAM OPÉRA – LA PÉRICHOLE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 14 janvier 2024 14:30, Béziers.

Béziers,Hérault

La musique d’Offenbach est synonyme de joie de vivre. Cette nouvelle production, enregistrée à l’opéra comique, vous permet de (re)découvrir une opérette aux couleurs chatoyantes, avec d’excellents danseurs et chanteurs !

Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-01-14 14:30:00 fin : 2024-01-14 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Offenbach’s music is synonymous with joie de vivre. This new production, recorded at the Opéra Comique, allows you to (re)discover a colorful operetta, with excellent dancers and singers!

Teens/adults. Admission free, subject to availability.

La música de Offenbach es sinónimo de alegría de vivir. Esta nueva producción, grabada en la Ópera Cómica, le permitirá (re)descubrir una opereta llena de color, ¡con excelentes bailarines y cantantes!

Adolescentes/adultos. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Offenbachs Musik ist gleichbedeutend mit Lebensfreude. Diese neue Produktion, die in der Opéra comique aufgezeichnet wurde, ermöglicht es Ihnen, eine Operette mit schillernden Farben und hervorragenden Tänzern und Sängern (wieder) zu entdecken!

Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

