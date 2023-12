ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Avec Scratch, apprends à coder facilement et profite d’un petit moment de jeu à la fin de chaque séance !

Pour les 7 à 11 ans – Places limitées, inscription conseillée..

2024-01-13 10:30:00 fin : 2024-01-13 11:30:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Learn to code easily with Scratch, and enjoy a little game time at the end of each session!

For ages 7 to 11 – Places are limited, registration recommended.

Aprende a programar fácilmente con Scratch y disfruta de un rato de juego al final de cada sesión

Para niños de 7 a 11 años – Plazas limitadas, se recomienda inscribirse.

Mit Scratch lernst du ganz einfach zu codieren und kannst am Ende jeder Sitzung ein kleines Spiel genießen!

Für 7- bis 11-Jährige – Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE