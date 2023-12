CINÉMAM THÉÂTRE – LE CHARLATAN 1 Place du 14 Juillet Béziers, 12 janvier 2024 14:30, Béziers.

Béziers,Hérault

Cette satyre percutante, portée par Michel Roux et Jacques Balutin, raconte l’histoire de deux escrocs. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Michel Roux and Jacques Balutin tell the story of two swindlers in this hard-hitting satire. Admission free, subject to availability.

Esta impactante sátira de Michel Roux y Jacques Balutin cuenta la historia de dos estafadores. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Diese schlagkräftige Satyre, getragen von Michel Roux und Jacques Balutin, erzählt die Geschichte zweier Betrüger. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

