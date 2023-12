JEUX A LA CARTE – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

En présence d’un animateur, venez découvrir une multitude de jeux de société et jeux vidéos. Entrée libre, sur présentation de la carte d’abonné.

Ados/adultes..

2024-01-10 14:00:00 fin : 2024-01-10 17:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In the presence of an animator, come and discover a multitude of board games and video games. Free admission, on presentation of subscriber card.

Teenagers/adults.

Venga a descubrir una amplia gama de juegos de mesa y videojuegos en presencia de un animador. Entrada gratuita presentando el abono de temporada.

Adolescentes/adultos.

Entdecken Sie in Anwesenheit eines Animateurs eine Vielzahl von Gesellschafts- und Videospielen. Freier Eintritt, bei Vorlage der Abonnentenkarte.

Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT BEZIERS MEDITERRANEE