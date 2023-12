CLUB DE LECTURE – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’association Béziers Plaisir vous propose de partager vos lectures en toute convivialité !

Entrée libre..

2024-01-09 10:00:00

1 Place du 14 Juillet

34500 Hérault Occitanie



The Béziers Plaisir association invites you to share your readings in a convivial atmosphere!

Free admission.

La asociación Béziers Plaisir le invita a compartir sus lecturas en un ambiente cordial

La entrada es gratuita.

Der Verein Béziers Plaisir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lektüre in geselliger Runde zu teilen!

Eintritt frei.

