CINEMAM BALLET – CASSE-NOISETTE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 22 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour terminer l’année en beauté, retrouvez le plus féérique des ballets tourné à l’Opéra de Kiev et interprété par le Ballet National ukrainien. C’est le classique idéal pour admirer les prouesses des danseurs Étoiles… Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-22 14:30:00 fin : 2023-12-22 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To round off the year in style, discover the most enchanting of ballets, filmed at the Kiev Opera and performed by the Ukrainian National Ballet. It’s the ideal classic to admire the prowess of the Star dancers… Teens/adults. Free admission subject to availability.

Para despedir el año por todo lo alto, disfrute del más encantador de los ballets, rodado en la Ópera de Kiev e interpretado por el Ballet Nacional de Ucrania. Es el clásico ideal para admirar las proezas de los bailarines estrella… Adolescentes/adultos. Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Um das Jahr in Schönheit zu beenden, sehen Sie das märchenhafteste aller Ballette, das in der Kiewer Oper gedreht und vom Ukrainischen Nationalballett aufgeführt wurde. Es ist der perfekte Klassiker, um die Kunstfertigkeit der Star-Tänzer zu bewundern… Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

