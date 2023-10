SPECTACLE ENFANT – L’ORANGE DE NOËL 1 Place du 14 Juillet Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Enfant chouchoutée, la petite Lilou reçoit chaque année de nombreux cadeaux de la part du Père Noël. Pourtant ce matin de Noël, elle ne reçoit qu’une orange! Étonnée, elle entreprend un voyage en Laponie pour avoir des explications. Dès 4 ans. Entrée libre dans la limites des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A pampered child, little Lilou receives many gifts from Santa Claus every year. But on Christmas morning, all she gets is an orange! Astonished, she sets off on a trip to Lapland to find out why. Ages 4 and up. Free admission, subject to availability.

La pequeña Lilou, una niña mimada, recibe todos los años muchos regalos de Papá Noel. Pero la mañana de Navidad sólo recibe una naranja Asombrada, emprende un viaje a Laponia para averiguar por qué. A partir de 4 años. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Die kleine Lilou ist ein verwöhntes Kind und erhält jedes Jahr zahlreiche Geschenke vom Weihnachtsmann. Doch an diesem Weihnachtsmorgen bekommt sie nur eine Orange Verwundert macht sie sich auf die Reise nach Lappland, um eine Erklärung zu finden. Ab 4 Jahren. Freier Eintritt, solange Plätze verfügbar sind.

