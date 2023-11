CINEMAM BALLET – LA VIE PARISIENNE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 16 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Une mise en scène, des décors et des costumes signés Christian Lacroix, retrouvez une toute nouvelle production agrémentée de morceaux inédits. Jodie Devos, l’exquise soprano, vous offrira un véritable feu d’artifice dans le rôle de Gabrielle en compagnie d’une distribution de premier choix, pour vous entrainer dans une folle aventure pour s’en fourrer jusque là…! Ados/adultes. Entrée libre..

2023-12-16 14:30:00 fin : 2023-12-16 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Staged, set and costumed by Christian Lacroix, this all-new production features a host of never-before-seen songs. Jodie Devos, the exquisite soprano, will give you a real fireworks display in the role of Gabrielle, in the company of a first-rate cast, to take you on a wild adventure to get that far…! Teens/adults. Free admission.

Con puesta en escena, decorados y vestuario de Christian Lacroix, se trata de una nueva producción con canciones inéditas. Jodie Devos, la exquisita soprano, le ofrecerá un auténtico espectáculo de fuegos artificiales en el papel de Gabrielle, en compañía de un reparto de primera categoría, ¡para llevarle en una aventura salvaje hasta llegar tan lejos! Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Die Inszenierung, das Bühnenbild und die Kostüme stammen von Christian Lacroix. Erleben Sie eine brandneue Produktion, die mit unveröffentlichten Stücken angereichert ist. Jodie Devos, die exquisite Sopranistin, wird in der Rolle der Gabrielle ein wahres Feuerwerk abbrennen, zusammen mit einer erstklassigen Besetzung, um Sie in ein verrücktes Abenteuer zu verwickeln, in dem es darum geht, sich sel

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE