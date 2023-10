RENCONTRE AUTEUR – NICOLAS LEBEL 1 Place du 14 Juillet Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’auteur de polar Nicolas Lebel sera présent pour évoquer son nouveau roman « L’Hallali ». Non dénué d’humour, ses romans possèdent un ton engagé, irrévérencieux face aux médiocrités de notre époque. Il est l’auteur d’une dizaine de romans et le lauréat de nombreux prix pour « L’Heure des fous » et « Le Gibier ». Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Thriller writer Nicolas Lebel will be on hand to talk about his new novel « L’Hallali ». Not devoid of humor, his novels have a committed, irreverent tone in the face of the mediocrities of our times. He is the author of a dozen novels and the winner of numerous awards for « L’Heure des fous » and « Le Gibier ». Teens/adults. Admission free, subject to availability.

El escritor de novelas de suspense Nicolas Lebel nos hablará de su nueva novela « L’Hallali ». No exentas de humor, sus novelas tienen un tono comprometido e irreverente frente a la mediocridad de nuestro tiempo. Es autor de una docena de novelas y ganador de numerosos premios por « L’Heure des fous » y « Le Gibier ». Adolescentes/adultos. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Der Krimiautor Nicolas Lebel wird anwesend sein, um über seinen neuen Roman « L’Hallali » zu sprechen. Seine Romane sind nicht ohne Humor und haben einen engagierten, respektlosen Ton gegenüber der Mittelmäßigkeit unserer Zeit. Er ist Autor von zehn Romanen und wurde für « L’Heure des fous » und « Le Gibier » mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der ve

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE