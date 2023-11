RENCONTRE – FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion du « Festival Mondial de la Magie » qui aura lieu à Zinga Zanga les 16 et 17 décembre prochains, des artistes mondialement primés participants au festival viendront raconter leur passion et présenter quelques numéros pour émerveiller toutes les générations. Tout public. Entrée libre dans la limites des places disponibles..

2023-12-15 11:00:00 fin : 2023-12-15 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For the « Festival Mondial de la Magie » (World Magic Festival) at Zinga Zanga on December 16 and 17, world-renowned artists taking part in the festival will share their passion and perform acts to amaze all generations. Open to all. Admission free, subject to availability.

Con motivo del « Festival Mondial de la Magie » (Festival Mundial de la Magia), que se celebrará en Zinga Zanga los días 16 y 17 de diciembre, algunos de los artistas de renombre mundial del festival compartirán su pasión por la magia y realizarán números que sorprenderán a todas las generaciones. Para todos los públicos. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Anlässlich des « Festival Mondial de la Magie », das am 16. und 17. Dezember im Zinga Zanga stattfindet, werden weltweit preisgekrönte Künstler, die am Festival teilnehmen, von ihrer Leidenschaft erzählen und einige Nummern vorführen, um alle Generationen in Staunen zu versetzen. Für jedes Publikum geeignet. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE