ATELIER CRÉATIF – LECTURE ENFANTS – BRICO’CONTER DU PÈRE NOËL 1 Place du 14 Juillet Béziers, 13 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la MAM vous propose une séance de lecture d’album jeunesse, suivie d’un atelier créatif sur le thème de Noël. Les enfants pourront repartir avec leur création. Dès 6 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-13 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To mark the festive season, the MAM offers a children’s book reading session, followed by a Christmas-themed creative workshop. Children can take away their own creations. Ages 6 and up. Upon registration and presentation of subscriber card.

Para celebrar las fiestas, el MAM ofrece una sesión de lectura de libros infantiles, seguida de un taller creativo de temática navideña. Los niños podrán llevarse a casa sus propias creaciones. A partir de 6 años. Inscripción previa y presentación del abono de temporada.

Anlässlich der Weihnachtszeit bietet das MAM eine Lesung aus einem Kinderbuch an, gefolgt von einem kreativen Workshop zum Thema Weihnachten. Die Kinder können ihre Kreationen mit nach Hause nehmen. Ab 6 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE