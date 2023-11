MUSIQUE ET LECTURE ENFANTS – DES LIVRES ET DES SONS DU PÈRE NOËL 1 Place du 14 Juillet Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la MAM vous propose une séance d’histoires sonores (livres CD, livres à puces) et de comptines sur le thème de Noël, pour le plus grand plaisir des tout-petits. Pour les enfants de 1 à 4 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To celebrate the festive season, the MAM is offering a session of Christmas-themed audio stories (CD books, flea books) and nursery rhymes, to the delight of toddlers. For children aged 1 to 4. Upon registration and presentation of subscriber card.

Para celebrar las fiestas, el MAM ofrece una sesión de audiocuentos (CD-libros, libros de pulgas) y canciones infantiles de temática navideña, para disfrute de los más pequeños. Para niños de 1 a 4 años. Inscripción previa y presentación del carné de la biblioteca.

Anlässlich der Weihnachtszeit bietet das MAM eine Sitzung mit Klanggeschichten (CD-Bücher, Flohmarktbücher) und Reimen zum Thema Weihnachten an, zur Freude der ganz Kleinen. Für Kinder von 1 bis 4 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE