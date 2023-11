PUCES DU LIVRE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez une sélection d’environ 2000 documents comprenant : CD, romans, romans graphiques, documentaires, littérature jeunesse… Des petits prix, entre 1€ et 2€, pour gâter les petits comme les grands à quelques jours de Noël. Entrée libre..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Find a selection of approximately 2000 documents including : CDs, novels, graphic novels, documentaries, children’s literature? Low prices, between 1? and 2?, to spoil young and old alike in the run-up to Christmas. Free admission.

Descubra una selección de unos 2000 documentos, entre ellos : CD, novelas, novelas gráficas, documentales, literatura infantil.. Precios reducidos, entre 1 y 2 euros, para mimar a grandes y pequeños en vísperas de Navidad. Entrada gratuita.

Hier finden Sie eine Auswahl von ca. 2000 Dokumenten, darunter : CDs, Romane, Graphic Novels, Dokumentarfilme, Kinder- und Jugendliteratur? Die Preise liegen zwischen 1 und 2 Euro, um Groß und Klein ein paar Tage vor Weihnachten zu verwöhnen. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE