CINEMAM – LE CHEVAL DE SAINT NICOLAS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 6 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Récemment arrivée en Europe, Windy Wong est une petite chinoise de 6 ans qui doit apprendre une nouvelle langue et se faire de nouveaux amis. Les débuts sont difficiles mais lorsqu’elle apprend l’existence d’un vieil homme appelé Saint Nicolas qui offre des cadeaux aux enfants, elle va tout faire pour qu’il réalise son souhait le plus cher: avoir un cheval.

Dès 7 ans. Entrée libre..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Recently arrived in Europe, Windy Wong is a 6-year-old Chinese girl who has to learn a new language and make new friends. She gets off to a rocky start, but when she learns of an old man called Saint Nicholas who gives presents to children, she’ll do anything to make his dearest wish come true: a horse.

Ages 7 and up. Free admission.

Recién llegada a Europa, Windy Wong es una niña china de 6 años que tiene que aprender un nuevo idioma y hacer nuevos amigos. Es un comienzo difícil, pero cuando se entera de la existencia de un anciano llamado San Nicolás que hace regalos a los niños, hará lo que sea para hacer realidad su deseo más querido: un caballo.

A partir de 7 años. Entrada gratuita.

Windy Wong ist ein sechsjähriges chinesisches Mädchen, das vor kurzem nach Europa gekommen ist und nun eine neue Sprache lernen und neue Freunde finden muss. Aller Anfang ist schwer, aber als sie von einem alten Mann namens St. Nikolaus erfährt, der Kindern Geschenke macht, setzt sie alles daran, ihm ihren größten Wunsch zu erfüllen: ein Pferd.

Ab 7 Jahren. Freier Eintritt.

