CINEMAM ENFANT – LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN 1 Place du 14 Juillet Béziers, 6 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Afin de réunir de quoi manger avant le froid, tout le monde se presse à l’approche de Noël chez les animaux de la forêt.

Retrouvez quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié! Dès 3 ans. Entrée libre dans la limites des places disponibles..

2023-12-06 10:30:00

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In order to gather food before the cold weather sets in, the animals of the forest are rushing to gather food as Christmas approaches.

Four Christmas tales to help you learn to share in friendship! Ages 3 and up. Free admission, subject to availability.

A medida que se acerca la Navidad, los animales del bosque se apresuran a recoger comida antes de que llegue el frío.

Aquí tienes cuatro cuentos de Navidad para aprender a compartir la amistad A partir de 3 años. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Um vor der Kälte noch etwas zu essen zu bekommen, drängen sich die Tiere des Waldes in der Vorweihnachtszeit.

In vier Weihnachtsgeschichten lernen die Kinder, wie sie in aller Freundschaft teilen können Ab 3 Jahren. Freier Eintritt, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE