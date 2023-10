SPECTACLE ENFANT – LE PRESQUE PETIT CHAPERON ROUGE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 3 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Après ses meubles, des créanciers impitoyables viennent chercher leur dû chez Perrault en s’en prenant à ses histoires. Mais le problème, c’est que l’auteur a perdu l’inspiration! Ensemble, nous assisterons à la construction de l’histoire du Petit Chaperon Rouge, ballottés entre les incohérences de l’auteur et ses idées folles. Dès 5 ans. Entrée libre dans la limites des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



After his furniture, ruthless creditors came to Perrault’s house to collect their dues, attacking his stories. But the problem is, the author has lost his inspiration! Together, we’ll watch the story of Little Red Riding Hood unfold, torn between the author’s inconsistencies and his wild ideas. Ages 5 and up. Free admission, subject to availability.

Tras su mobiliario, unos despiadados acreedores acuden a casa de Perrault para cobrar sus cuentos. Pero el problema es que ¡el autor ha perdido la inspiración! Juntos, veremos cómo se desarrolla la historia de Caperucita Roja, dividida entre las incoherencias del autor y sus locas ideas. A partir de 5 años. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Nach seinen Möbeln kommen rücksichtslose Gläubiger zu Perrault, um sich an seinen Geschichten zu bereichern. Das Problem ist, dass der Autor seine Inspiration verloren hat! Gemeinsam werden wir Zeuge, wie die Geschichte von Rotkäppchen entsteht, hin und her geworfen zwischen den Ungereimtheiten des Autors und seinen verrückten Ideen. Ab 5 Jahren. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

