PROJECTION DE LA FINALE DE LEAGUE OF LEGENDS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Vous avez manqué l’action en direct ou vous souhaitez revivre les moments les plus intenses ? Nous sommes ravis de vous annoncer que la rediffusion de la finale du championnat du monde de League of Legends aura lieu dans l’Auditorium de la MAM. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Missed the live action or want to relive the most intense moments? We’re delighted to announce that the replay of the League of Legends World Championship Final will take place in the MAM Auditorium. Admission is free, subject to availability.

¿Te perdiste la acción en directo o quieres revivir los momentos más intensos? Nos complace anunciar que la repetición de la final del Campeonato Mundial de League of Legends tendrá lugar en el Auditorio del MAM. La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Haben Sie die Live-Action verpasst oder möchten Sie die intensivsten Momente noch einmal erleben? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Wiederholung des Finales der Weltmeisterschaft in League of Legends im Auditorium der MAM stattfinden wird. Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE