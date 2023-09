SPECTACLE ENFANT – LA PETITE IMPRIMERIE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 29 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Une conteuse et un colporteur échangent autour du conte du Petit Chaperon Rouge. Enrichie de trouvailles venues d’ici et d’ailleurs, d’Italie, du Maroc et de France. De l’ogre ou de l’ogresse, du loup , lequel mangera la petite… Dès 5 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-11-29 15:00:00 fin : 2023-11-29 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A storyteller and a peddler discuss the tale of Little Red Riding Hood. Enriched with finds from Italy, Morocco and France. Which of the ogre, ogress or wolf will eat the little… Ages 5 and up. Upon registration and presentation of subscriber card.

Un cuentacuentos y un vendedor ambulante comentan el cuento de Caperucita Roja. Enriquecido con hallazgos de aquí y de otros lugares, de Italia, Marruecos y Francia. ¿Cuál de los dos, el ogro, la ogresa y el lobo, se comerá a la niña? A partir de 5 años. Inscripción previa y presentación del abono.

Eine Märchenerzählerin und ein Hausierer tauschen sich über das Märchen Rotkäppchen aus. Angereichert mit Fundstücken von hier und anderswo, aus Italien, Marokko und Frankreich. Vom Oger oder der Ogresse, vom Wolf , wer wird die Kleine fressen? Ab 5 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

