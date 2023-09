CINÉMAM – MYSTÈRE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 26 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa mère, Stéphane décide de s’installer dans le Cantal. Alors qu’elle se promène en forêt, Victoria se voit confier un chiot nommé « Mystère » par un berger, mais très vite, Stéphane s’aperçoit que cet animal n’est autre qu’un loup…Dès 6 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-26 14:30:00

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



To reconnect with his 8-year-old daughter Victoria, who has been mute since her mother’s disappearance, Stéphane decides to move to the Cantal region of France. While walking in the forest, Victoria is entrusted with a puppy named « Mystère » by a shepherd, but Stéphane soon realizes that this animal is none other than a wolf…From 6 years. Free admission, subject to availability.

Para reencontrarse con su hija Victoria, de 8 años, muda desde la desaparición de su madre, Stéphane decide trasladarse a la región francesa de Cantal. Mientras pasea por el bosque, un pastor le confía a Victoria un cachorro llamado « Mystère », pero Stéphane pronto se da cuenta de que el animal no es otro que un lobo… A partir de 6 años. Entrada gratuita, según disponibilidad.

Um wieder Kontakt zu seiner achtjährigen Tochter Victoria aufzunehmen, die seit dem Verschwinden ihrer Mutter verstummt ist, beschließt Stéphane, in die Region Cantal zu ziehen. Bei einem Spaziergang im Wald wird Victoria von einem Schäfer ein Welpe namens « Mystère » anvertraut, doch schon bald stellt Stéphane fest, dass dieses Tier nichts anderes als ein Wolf ist…Ab 6 Jahren. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

