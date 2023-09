GOUTER-PHILO – LES LOUPS DES CONTES NOUS AIDENT-ILS À GRANDIR ? 1 Place du 14 Juillet Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Michel Piquemal, à partir de ses fameuses philo-fables, fera réfléchir les enfants sur le rôle des fables et des contes dans la construction de soi. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Michel Piquemal, using his famous philo-fables, will get children thinking about the role of fables and fairytales in the construction of the self. For children aged 8 to 12. Registration and presentation of season ticket.

Michel Piquemal utiliza sus famosas filofábulas para hacer reflexionar a los niños sobre el papel de las fábulas y los cuentos en la construcción del yo. Para niños de 8 a 12 años. Inscripción previa y presentación del abono.

Michel Piquemal wird anhand seiner berühmten Philo-Fabeln die Kinder dazu bringen, über die Rolle von Fabeln und Märchen bei der Selbstbildung nachzudenken. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE