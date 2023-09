PROJECTION – WAVE OF CHANGE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 24 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À bord du Nomade des Mers pour un surf trip low-tech, Caroline, Corentin et Guénolé ont été rejoints par Damien en octobre 2020. De l’alimentation low-tech avec des grillons à la planche réparée avec du mycélium de champignon, ou encore la cuisson au four solaire, sous l’objectif de Pierre Frechou, l’aventure est devenue un film .

Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-24 14:30:00 fin : 2023-11-24 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Aboard the Nomade des Mers for a low-tech surf trip, Caroline, Corentin and Guénolé were joined by Damien in October 2020. From low-tech feeding with crickets to a board repaired with mushroom mycelium, or cooking in a solar oven, under the lens of Pierre Frechou, the adventure became a film.

Teens/adults. Free admission, subject to availability.

A bordo del Nomade des Mers para un viaje de surf low-tech, Caroline, Corentin y Guénolé se unieron a Damien en octubre de 2020. Desde comida low-tech hecha con grillos hasta una tabla reparada con micelio de setas, o incluso cocinar en un horno solar, bajo el objetivo de Pierre Frechou, la aventura se convirtió en película.

Adolescentes/adultos. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

An Bord der Nomade des Mers auf einem Low-Tech-Surftrip sind Caroline, Corentin und Guénolé, denen sich im Oktober 2020 Damien anschließt. Von der Low-Tech-Ernährung mit Grillen über das mit Pilzmyzel reparierte Surfbrett bis hin zum Kochen im Solarkocher – unter dem Objektiv von Pierre Frechou wurde das Abenteuer zu einem Film.

Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE