ATELIER – LA MAISON SAINE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 22 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dans le cadre de la Semaine réduction des déchets, la MAM et l’association Vide Ton Sac vous propose un atelier pour fabriquer votre nettoyant multi-usage, une lessive et un détergent pour le lave-vaisselle avec 5 ingrédients magiques. Adultes- Sur inscription..

2023-11-22 10:00:00 fin : 2023-11-22 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



As part of Waste Reduction Week, the MAM and the Vide Ton Sac association offer a workshop to make your own multi-purpose cleaner, detergent and dishwasher detergent with 5 magic ingredients. Adults – Registration required.

En el marco de la Semana de la Prevención de Residuos, el MAM y la asociación Vide Ton Sac ofrecen un taller sobre cómo fabricar tu propio limpiador multiusos, detergente líquido y detergente para lavavajillas utilizando 5 ingredientes mágicos. Adultos – Inscripción obligatoria.

Im Rahmen der Woche der Abfallvermeidung bieten das MAM und der Verein Vide Ton Sac einen Workshop an, in dem Sie mit 5 magischen Zutaten Ihren Allzweckreiniger, ein Waschmittel und ein Spülmittel für den Geschirrspüler herstellen können. Erwachsene- Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE