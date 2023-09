MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – STARS SUR LE TARD 1 Place du 14 Juillet Béziers, 19 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Colette, Pâquerette, Mauricette ou encore Jacqueline, sont des mamies ordinaires avec un projet hors du commun! Pendant plusieurs mois, elles vont construire un projet autour de la mode avec pour but final : se sentir belle, femme et élégante sur un podium le temps d’un défilé et ainsi, tordre le cou aux idées reçues sur la vieillesse. Ados/adultes. Entrée libre..

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Colette, Pâquerette, Mauricette and Jacqueline are ordinary grannies with an extraordinary project! For several months, they’ll be building a project around fashion, with the ultimate aim of feeling beautiful, feminine and elegant on a catwalk for the duration of a fashion show, and thus challenging preconceived ideas about old age. Teens/adults. Free admission.

Colette, Pâquerette, Mauricette y Jacqueline son abuelitas normales con un proyecto extraordinario Durante varios meses, construirán un proyecto de moda con el objetivo último de sentirse bellas, femeninas y elegantes en una pasarela durante un desfile de moda y, de este modo, desafiar las ideas preconcebidas sobre la vejez. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Colette, Pâquerette, Mauricette oder Jacqueline sind ganz normale Omas mit einem außergewöhnlichen Projekt! Über mehrere Monate hinweg bauen sie ein Projekt rund um die Mode mit dem Ziel, sich auf dem Laufsteg für die Dauer einer Modenschau schön, weiblich und elegant zu fühlen und so den gängigen Vorstellungen über das Alter den Hals umzudrehen. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

