MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – LES ARTISTES DE LA VIE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 18 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

De plus en plus nombreux à vouloir contribuer au bien commun, l’association « On passe à l’acte » est partie à la rencontre de ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. En inventant un métier en phase avec leur raison d’être et en contribuant à bâtir un monde plus équilibré, leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours. Ados/adultes.

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



With more and more people wanting to contribute to the common good, the « On passe à l’acte » association set out to meet those who have found their place in the world. By inventing a profession in line with their raison d’être and helping to build a more balanced world, their testimonies give them enormous courage to act and take part in the changes underway. Teenagers/adults

Con cada vez más personas deseosas de contribuir al bien común, la asociación « On passe à l’acte » se propuso conocer a quienes han encontrado su lugar en el mundo. Inventando una profesión acorde con su razón de ser y contribuyendo a construir un mundo más equilibrado, sus testimonios les infunden un enorme valor para actuar y participar en los cambios en curso. Adolescentes/adultos

Immer mehr Menschen wollen zum Gemeinwohl beitragen. Der Verein « On passe à l’acte » hat sich auf den Weg gemacht, um Menschen zu treffen, die ihren Platz in der Welt gefunden haben. Indem sie einen Beruf erfinden, der ihrem Lebensinhalt entspricht, und zum Aufbau einer ausgeglicheneren Welt beitragen, verleihen ihre Zeugnisse enormen Mut zum Handeln und zur Teilnahme an den laufenden Veränderungen. Jugendliche/Erwachsene

