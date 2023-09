DES LIVRES ET DES SONS – MUSIQUE ET LECTURE ENFANTS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 18 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’occasion de l’exposition « À pas de loups », une séance d’histoires sonores (livres CD, livres à puces) et de comptines sur le loup ! Pour les enfants de 1 à 4 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-11-18 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On the occasion of the « À pas de loups » exhibition, a session of audio stories (CD books, flea books) and rhymes about wolves! For children aged 1 to 4. Upon registration and presentation of subscriber card.

Coincidiendo con la exposición « À pas de loups », ¡una sesión de audiocuentos (libros CD, libros chip) y rimas sobre lobos! Para niños de 1 a 4 años. Inscripción obligatoria y presentación del abono de temporada.

Anlässlich der Ausstellung « À pas de loups » eine Sitzung mit Klanggeschichten (CD-Bücher, Flohmarktbücher) und Reimen über den Wolf! Für Kinder von 1 bis 4 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE