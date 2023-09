MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE – DOUCE FRANCE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 17 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Lycéens dans le 93, Amina, Jennyfer et Sami se lancent dans une enquête sur un projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais à 17 ans, peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire? Ados/adultes. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Amina, Jennyfer and Sami are high school students in the 93 district of Paris, and are investigating a proposed leisure park that involves concreting over farmland near their home. But at 17, do they have the power to act on a territory? Teens/adults. Free admission, subject to availability.

Amina, Jennyfer y Sami son alumnas de secundaria en el distrito 93 de París. Se proponen investigar un proyecto de parque de ocio que implica hormigonar las tierras de cultivo cercanas a su casa. Pero, a sus 17 años, ¿todavía tienen poder para influir en su barrio? Adolescentes/adultos. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Amina, Jennyfer und Sami, Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I im Departement 93, beginnen eine Untersuchung über ein Freizeitparkprojekt, das die Betonierung von landwirtschaftlichen Flächen in ihrer Nähe beinhaltet. Aber kann man mit 17 Jahren die Macht haben, in einem Gebiet zu handeln? Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

