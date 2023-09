CINÉMAM ENFANT – NAÏS AU PAYS DES LOUPS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 15 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Naïs et son père se lancent dans une aventure folle au cœur du Mercantour. Entre apprentissage de la nature et voyage initiatique, Naïs vivra jusqu’à ses 3 ans de véritables moments magiques. Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et de la flore et croisera le chemin du plus insaisissable des animaux: le loup. Dès 8 ans..

2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Naïs and her father embark on a wild adventure in the heart of the Mercantour. Between learning about nature and a journey of initiation, Naïs will experience some truly magical moments until she is 3 years old. She’ll get up close and personal with the flora and fauna, and cross paths with the most elusive of animals: the wolf. From age 8.

Naïs y su padre se embarcan en una aventura salvaje en el corazón del Mercantour. Entre aprendizaje de la naturaleza y viaje iniciático, Naïs vivirá momentos realmente mágicos hasta los 3 años. Conocerá de cerca la flora y la fauna, y se cruzará con el más esquivo de los animales: el lobo. A partir de los 8 años.

Naïs und ihr Vater begeben sich auf ein verrücktes Abenteuer im Herzen des Mercantour. Zwischen Naturkunde und Initiationsreise erlebt Naïs bis zu ihrem dritten Lebensjahr wahrhaft magische Momente. So kommt sie der Tier- und Pflanzenwelt so nah wie möglich und kreuzt den Weg des schwer fassbarsten aller Tiere: des Wolfs. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE