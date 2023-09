JEUX – C’EST TOI LE LOUP! 1 Place du 14 Juillet Béziers, 15 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Rendez-vous pour un moment ludique en famille avec une sélection de jeux sur le thème des loups. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-11-15 14:00:00 fin : 2023-11-15 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join us for a fun-filled family moment with a selection of wolf-themed games. For children aged 3 to 8. Registration and presentation of season ticket.

Diviértete en familia con una selección de juegos con temática de lobos. Para niños de 3 a 8 años. Inscripción obligatoria y presentación del abono de temporada.

Treffen Sie sich zu einem spielerischen Moment mit der ganzen Familie mit einer Auswahl an Spielen zum Thema Wölfe. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE