CINEMAM OPÉRA – LA FILLE DU RÉGIMENT 1 Place du 14 Juillet Béziers, 12 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Avec la mise en scène décalée de Laurent Pelly qui réactualise l’histoire pour le public d’aujourd’hui, retrouvez ce délicieux opéra en version française reprenant l’histoire d’une vivandière et d’un jeune soldat. Ados/adultes – Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Laurent Pelly’s quirky staging brings the story up to date for today’s audiences, with a French version of this delightful opera about a vivandière and a young soldier. Teens/adults – Free admission subject to availability.

La peculiar puesta en escena de Laurent Pelly actualiza la historia para el público de hoy, con una versión francesa de esta encantadora ópera sobre una vivandière y un joven soldado. Adolescentes/adultos – Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Mit der schrägen Inszenierung von Laurent Pelly, der die Geschichte für das heutige Publikum aktualisiert, erleben Sie diese köstliche Oper in französischer Fassung, die die Geschichte einer Lebensmittelhändlerin und eines jungen Soldaten wieder aufgreift. Jugendliche/Erwachsene – Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE