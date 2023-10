ATELIERS INFORMATIQUES – CRÉER DES ÉTIQUETTES 1 Place du 14 Juillet Béziers, 10 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Durant cet atelier, vous apprendrez à créer des étiquettes pour personnaliser vos pots de confitures ou vos conserves. Places limités – Inscription conseillées..

2023-11-10 10:00:00 fin : 2023-11-10 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



During this workshop, you’ll learn how to create labels to personalize your jam jars or preserves. Places are limited – registration recommended.

En este taller aprenderá a crear etiquetas para personalizar sus tarros de mermelada o conservas. Plazas limitadas. Se recomienda inscribirse.

In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie Etiketten erstellen, um Ihre Marmeladengläser oder Einmachgläser zu personalisieren. Begrenzte Plätze – Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE