SPECTACLE – AUTOUR DES CHANSONS DE RENAUD 1 Place du 14 Juillet Béziers, 8 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le loubard Renaud est de ces grands qui ont marqué la chanson française. Plus ironique que rebelle, plus tendre que voyou, ses chansons sont chargées d’amour, d’humour, de gouaille et d’amitié dont les refrains nous restent en mémoire.

Cet hommage à Renaud, servi par un trio acoustique, vous fera revisiter ses chansons les plus populaires qui ont fait de lui cet artiste hors normes. Tout public..

2023-11-08 18:00:00 fin : 2023-11-08 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Le loubard Renaud is one of the greats who have left their mark on French chanson. More ironic than rebellious, more tender than thuggish, his songs are full of love, humor, gouaille and friendship, whose refrains remain in our memories.

This tribute to Renaud, performed by an acoustic trio, will take you back to the most popular songs that made him such an extraordinary artist. All audiences.

Renaud es uno de los grandes que han dejado huella en la chanson francesa. Más irónicas que rebeldes, más tiernas que gamberras, sus canciones están llenas de amor, humor, picardía y amistad, cuyos estribillos permanecen en nuestra memoria.

Este homenaje a Renaud, interpretado por un trío acústico, le hará revivir las canciones más populares que hicieron de él un artista extraordinario. Todos los públicos.

Der Mietling Renaud gehört zu den Großen, die das französische Chanson geprägt haben. Seine Lieder, die eher ironisch als rebellisch, eher zärtlich als raubeinig sind, sind voller Liebe, Humor, Schmäh und Freundschaft, deren Refrains uns im Gedächtnis bleiben.

Diese Hommage an Renaud, serviert von einem akustischen Trio, lässt Sie seine populärsten Lieder, die ihn zu diesem außergewöhnlichen Künstler gemacht haben, noch einmal Revue passieren. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE