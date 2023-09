FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – YAKACONTER – LECTURE ENFANTS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Lou est angoissée ce soir et elle ne trouve pas le sommeil. Sa Maman parviendra-t-elle à la rassurer?

Séance de lecture pour les enfants de 3 à 6ans.

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Lou is anxious tonight and can’t sleep. Will her Mum be able to reassure her?

Reading session for children aged 3 to 6.

Upon registration and presentation of subscription card.

Lou está ansiosa esta noche y no puede dormir. ¿Podrá tranquilizarla su madre?

Sesión de lectura para niños de 3 a 6 años.

Inscripción previa y presentación del carné de abonado.

Lou ist heute Abend ängstlich und findet keinen Schlaf. Wird ihre Mutter sie beruhigen können?

Vorlesestunde für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE