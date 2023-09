JEUX VIDÉO – TOURNOI FIFA 2V2 1 Place du 14 Juillet Béziers, 3 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Choisis ton coéquipier et prouve que vous êtes les meilleurs joueurs de Fifa! À partir de 11 ans. Inscription sur place..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Choose your teammate and prove you’re the best Fifa players around! Ages 11 and up. On-site registration.

¡Elige a tu compañero de equipo y demostrad que sois los mejores jugadores de Fifa! A partir de 11 años. Inscripción in situ.

Wähle deinen Mitspieler und beweise, dass ihr die besten Fifa-Spieler seid! Ab 11 Jahren. Anmeldung vor Ort.

