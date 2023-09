FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – DES LIVRES ET DES SONS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 31 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour le plus grand plaisir de vos enfants, les sons s’entremêlent aux histoires. Pour éveiller leur sens, ils pourront manipuler des petits objets sonores (bâton de pluie, maracas, percussions,…). Sur inscription et présentation de la carte d’abonné. Pour les enfants de 1 à 4 ans..

2023-10-31 10:30:00 fin : 2023-10-31 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For the greatest pleasure of your children, sounds are intermingled with stories. To awaken their senses, they will be able to manipulate small sound objects (rain sticks, maracas, percussion,…). On registration and presentation of the subscriber card. For children from 1 to 4 years old.

Para deleite de sus hijos, los sonidos se entrelazan con las historias. Para despertar sus sentidos, podrán manipular pequeños objetos sonoros (palos de lluvia, maracas, percusión, etc.). Al registrarse y presentar la tarjeta de abonado. Para niños de 1 a 4 años.

Zur Freude Ihrer Kinder werden die Klänge mit den Geschichten verwoben. Um ihre Sinne zu wecken, können sie mit kleinen Klangobjekten (Regenstab, Maracas, Percussion, …) hantieren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte. Für Kinder von 1 bis 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE