FESTIVAL GRANDS ZYEUX P'TITES ZOREILLES – VOYAGE D'UNE GOUTTE D'EAU

Béziers,Hérault

Petite goutte d’eau espiègle, Ô tombe un jour de son nuage et va connaître « la grande aventure ». Elle va faire des rencontres au fil de l’eau, aussi surprenantes qu’amusantes. Mais parviendra-t-elle à rejoindre son nuage? Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription et présentation de la carte d’abonné..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



One day, Ô, a mischievous little drop of water, falls from her cloud and embarks on a « great adventure ». Her encounters along the way are as surprising as they are amusing. But will she ever get back to her cloud? For children aged 1-3. Registration and presentation of season ticket.

Un día, Ô, una traviesa gotita de agua, cae de su nube y se embarca en una « gran aventura ». Por el camino, se encuentra con personas tan sorprendentes como divertidas. ¿Conseguirá volver a su nube? Para niños de 1 a 3 años. Inscripción previa y presentación del abono de temporada.

Als kleiner, verspielter Wassertropfen fällt Ô eines Tages von ihrer Wolke und erlebt « das große Abenteuer ». Im Laufe des Wassers lernt sie viele überraschende und lustige Menschen kennen. Aber wird sie es schaffen, ihre Wolke zu erreichen? Für Kinder von 1 bis 3 Jahren. Nach Anmeldung und Vorlage der Abonnentenkarte.

