FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – SPECTACLE – LE SECRET DE ZARA 1 Place du 14 Juillet Béziers, 28 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Zara est une petite fille curieuse qui rêve de couleurs, de crayons, de pinceaux mais aussi de tableaux et de nature. Au grand désespoir de ses parents, elle a besoin de peindre partout, mais vraiment partout… Dès 3 ans..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Zara is a curious little girl who dreams of colors, pencils and brushes, but also of pictures and nature. Much to her parents’ despair, she needs to paint everywhere, but really everywhere… From age 3.

Zara es una niña curiosa que sueña con colores, lápices y pinceles, pero también con cuadros y naturaleza. Para desesperación de sus padres, necesita pintar en todas partes, pero en todas… A partir de los 3 años.

Zara ist ein neugieriges kleines Mädchen, das von Farben, Stiften und Pinseln, aber auch von Bildern und der Natur träumt. Zur großen Verzweiflung ihrer Eltern muss sie überall malen, aber wirklich überall … Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE