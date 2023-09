CINÉMAM THÉÂTRE – LA MAISON DU LAC 1 Place du 14 Juillet Béziers, 24 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Cette histoire sentimentale à la fois drôle, attachante et émouvante permet à Maria Pacôme et Jean Piat de vous prouver que la maison du lac est le rendez-vous du bonheur. Ados/adultes. Entrée libre.

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Maria Pacôme and Jean Piat prove that the lake house is the place to be for happiness, in a sentimental story that’s funny, endearing and moving. Teens/adults. Free admission

Maria Pacôme y Jean Piat demuestran que la casa del lago es el lugar donde hay que estar si se quiere ser feliz, en una historia sentimental divertida, entrañable y conmovedora. Adolescentes/adultos. Entrada gratuita

In dieser witzigen, ansprechenden und zugleich rührenden Gefühlsgeschichte können Maria Pacôme und Jean Piat Ihnen beweisen, dass das Haus am See der Treffpunkt des Glücks ist. Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt

