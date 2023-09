FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – 4 SAISONS 1 Place du 14 Juillet Béziers, 22 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Flavia Perez, seule sur scène avec sa guitare, vous propose dans sa nouvelle création de traverser les 4 saisons, avec poésie et simplicité. À travers les mots, le mouvement et la musique, elle nous emmène dans un voyage sensoriel! Pour les enfants de 1 à 3 ans – Sur inscription.

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Flavia Perez, alone on stage with her guitar, takes you on a journey through the 4 seasons, with poetry and simplicity. Through words, movement and music, she takes us on a sensory journey! For children aged 1 to 3 – Registration required

Flavia Perez, sola en el escenario con su guitarra, te lleva a través de las 4 estaciones en su nueva creación, con poesía y sencillez. A través de la palabra, el movimiento y la música, ¡nos lleva en un viaje sensorial! Para niños de 1 a 3 años – Inscripción obligatoria

Flavia Perez, allein auf der Bühne mit ihrer Gitarre, schlägt Ihnen in ihrer neuen Kreation vor, die vier Jahreszeiten mit Poesie und Einfachheit zu durchqueren. Mit Worten, Bewegung und Musik nimmt sie uns mit auf eine Reise der Sinne! Für Kinder von 1 bis 3 Jahren – Auf Anmeldung

