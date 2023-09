FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – LE VOYAGE DE POP, LE POISSON 1 Place du 14 Juillet Béziers, 21 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pop est bien à l’étroit dans son bocal! Il aimerait beaucoup voir de nouveaux paysages mais comment faire sans ailes ou sans pattes, comme celles de son amie Rainette? Heureusement, une bulle vole et l’emporte pour lui faire vivre une nouvelle aventure…Dès 18 mois – Sur inscription.

2023-10-21 10:15:00 fin : 2023-10-21 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Pop is very cramped in his jar! He’d love to see new landscapes, but how can he do so without wings or legs, like those of his friend Rainette? Fortunately, a bubble flies away and carries him off for a new adventure…From 18 months – Registration required

¡Pop está muy apretado en su tarro! Le encantaría conocer nuevos paisajes, pero ¿cómo va a hacerlo sin alas ni piernas, como las de su amiga Rainette? Por suerte, una burbuja vuela y se lo lleva a una nueva aventura… A partir de 18 meses – Inscripción obligatoria

Pop ist in seinem Glas sehr eingeengt! Er würde gerne neue Landschaften sehen, aber wie soll er das tun, wenn er keine Flügel oder Beine wie die seiner Freundin Rainette hat? Zum Glück fliegt eine Blase und nimmt ihn mit auf ein neues Abenteuer…Ab 18 Monaten – Mit Anmeldung

