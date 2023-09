CINÉMAM OPÉRA – ADRIANA LECOUVREUR 1 Place du 14 Juillet Béziers, 21 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Toutes les deux amoureuses du Comte de Saxe, Adriana Lecouvreur et la Princesse de Bouillon se vouent une rivalité féroce, mise en scène dans ce grand opéra rarement donné. Le Royal Opéra House vous propose, comme toujours, un spectacle grandioses et du grand art à ne pas manquer! Ados/adultes. Entrée libre..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Adriana Lecouvreur and the Princesse de Bouillon are both in love with the Comte de Saxe, and their fierce rivalry is brought to life in this rarely performed grand opera. The Royal Opera House offers you, as always, a grandiose spectacle of great art not to be missed! Teenagers/adults. Admission free.

Adriana Lecouvreur y la Princesa de Bouillon están enamoradas del Conde de Saxe, y su feroz rivalidad cobra vida en esta gran ópera raramente representada. La Royal Opera House le ofrece, como siempre, un grandioso espectáculo de gran arte que no debe perderse Adolescentes/adultos. Entrada gratuita.

Adriana Lecouvreur und die Prinzessin de Bouillon, die beide in den Grafen von Sachsen verliebt sind, stehen in einer erbitterten Rivalität zueinander, die in dieser großen, selten aufgeführten Oper dargestellt wird. Das Royal Opera House bietet Ihnen wie immer eine großartige Aufführung und große Kunst, die Sie nicht verpassen sollten Jugendliche/Erwachsene. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE