CINÉMAM – UNE VIE DÉMENTE 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À l’annonce de leur envie de fonder une famille, Suzanne, la mère d’Alex qui en couple avec Noémie, accueille la nouvelle avec joie et exubérance. Mais au fil des achats et des rencontres, Alex commence à s’interroger et après l’étonnement, l’inquiétude prend place face à l’attitude étrange de Suzanne. Entrée libre..

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Alex’s mother Suzanne, who is in a relationship with Noémie, welcomes the news of their plans to start a family with joy and exuberance. But as Alex shops and meets new people, he begins to wonder, and after his astonishment, Suzanne’s strange attitude gives way to concern. Free admission.

Cuando Suzanne, la madre de Alex, que mantiene una relación con Noémie, anuncia que quieren formar una familia, acoge la noticia con alegría y exuberancia. Pero a medida que va de compras y conoce a gente nueva, Alex empieza a hacerse preguntas y, tras su asombro, la extraña actitud de Suzanne da paso a la preocupación. Entrada gratuita.

Suzanne, die Mutter von Alex, der mit Noémie liiert ist, nimmt die Nachricht, dass sie eine Familie gründen wollen, mit Freude und Überschwang auf. Doch im Laufe der Einkäufe und Begegnungen beginnt Alex, sich Fragen zu stellen, und nach dem Erstaunen folgt die Sorge über Suzannes seltsames Verhalten. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE