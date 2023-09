FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES – EXPOSITION – DANS MA COMPTINE, IL Y A… 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Découvrez les créations des assistantes maternelles, aidées par les enfants, sur une de leurs comptines préférées. De 6 mois à 6 ans. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque André Malraux..

2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-20 18:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500



Discover the creations of childminders, helped by the children, on one of their favorite nursery rhymes. From 6 months to 6 years. Free admission during Médiathèque André Malraux opening hours.

Descubra las creaciones de las auxiliares de guardería, ayudadas por los niños, sobre una de sus canciones infantiles favoritas. De 6 meses a 6 años. Entrada gratuita durante el horario de apertura de la Médiathèque André Malraux.

Entdecken Sie die Kreationen der Kindergärtnerinnen, die von den Kindern unterstützt wurden, zu einem ihrer Lieblingsreime. Von 6 Monaten bis 6 Jahren. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten der Mediathek André Malraux.

