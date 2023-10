JEUX A LA CARTE – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

En présence d’un animateur, venez découvrir une multitude de jeux de société et jeux vidéos. Entrée libre, sur présentation de la carte d’abonné.

Ados/adultes..

2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 17:00:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In the presence of an animator, come and discover a multitude of board games and video games. Free admission, upon presentation of your membership card. Teens/adults.

En presencia de un animador, venga a descubrir una multitud de juegos de mesa y videojuegos. Entrada gratuita, previa presentación del carné de abonado. Adolescentes/adultos.

Entdecken Sie in Anwesenheit eines Animateurs eine Vielzahl von Gesellschafts- und Videospielen. Freier Eintritt, bei Vorlage der Abonnentenkarte. Jugendliche/Erwachsene.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE