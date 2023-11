ATELIER INFORMATIQUE – CLICADO – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Jeux sur console ou sur PC (montage vidéo, mise en page de documents, création graphique sur GIMP,…), faites votre choix et profitez des conseils de nos animateurs. Places limitées, inscription conseillée. Dès 11ans..

2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 . .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Console or PC games (video editing, document layout, GIMP graphic creation, etc.), make your choice and benefit from the advice of our animators. Places are limited, registration recommended. From 11 years old.

Consola o juegos de PC (edición de vídeo, maquetación de documentos, creación de gráficos con GIMP, etc.), elija y benefíciese de los consejos de nuestros animadores. Plazas limitadas, se recomienda inscribirse. A partir de 11 años.

Konsolen- oder PC-Spiele (Videoschnitt, Layout von Dokumenten, Grafikdesign mit GIMP,…), treffen Sie Ihre Wahl und nutzen Sie die Ratschläge unserer Animateure. Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen. Ab 11 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE