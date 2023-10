JEUX INFORMATIQUES – ATELIER MINECRAFT CONSTRUCTION 1 Place du 14 Juillet Béziers, 20 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Comptant de nombreux mods et datapack, venez construire la base de vos rêves sur un serveur privé. Places limitées, inscription conseillée. Dès 10 ans – Salle de formation.

2023-09-20 16:15:00 fin : 2023-09-20 17:30:00. .

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Featuring numerous mods and datapacks, come and build the base of your dreams on a private server. Places limited, registration recommended. From age 10 – Training room

Con un montón de mods y datapacks, ven y construye la base de tus sueños en un servidor privado. Las plazas son limitadas, se recomienda inscribirse. A partir de 10 años – Sala de formación

Mit zahlreichen Mods und Datapacks können Sie auf einem privaten Server die Basis Ihrer Träume errichten. Begrenzte Plätze, Anmeldung empfohlen. Ab 10 Jahren – Schulungsraum

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE