ATELIER INFORMATIQUE – INFORMATIC 1 Place du 14 Juillet Béziers, 4 novembre 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-04 10:30:00

fin : 2023-11-04 11:30:00

Avec Scratch, apprends à coder facilement et profite d’un petit moment de jeu à la fin de chaque séance !

Pour les 7 à 11 ans – Places limitées, inscription conseillée..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE