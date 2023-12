Cet évènement est passé JEUX – TAKAJOUER – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault JEUX – TAKAJOUER – MAM 1 Place du 14 Juillet Béziers, 24 juin 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-24 10:00:00

fin : 2023-06-24 18:00:00 Du rire, de la convivialité, un bon moment de partage, venez jouer en famille avec une sélection de jeux de société de la nouvelle vitrine ludique de la MAM. Entrée libre, sur présentation de la carte d’abonné.

De 2 à 8 ans, présence d’un adulte obligatoire..

1 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

