Forum des Associations et vide-greniers 1 Place du 11 Novembre Naujac-sur-Mer, 4 septembre 2023, Naujac-sur-Mer.

Naujac-sur-Mer,Gironde

Initiation à de nouvelles activités sportives, possibilité de s’inscrire à un sport pour la rentrée.

2023-09-04 fin : 2023-09-04 13:00:00. .

1 Place du 11 Novembre Mairie

Naujac-sur-Mer 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Introduction to new sports activities, possibility of registering for a sport for the new school year

Presentación de nuevas actividades deportivas y posibilidad de inscribirse en un deporte al inicio del nuevo curso escolar

Einführung in neue Sportaktivitäten, Möglichkeit, sich für den Schulanfang für eine Sportart anzumelden

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Médoc Atlantique